شكرا لقرائتكم خطة السلام الأميركية لن تعرض قبل الانتخابات الاسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعتين في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 13:35

أعلن مسؤول رفيع في البيت الابيض، أمس الاربعاء، أن خطة السلام الاميركية لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين لن تعرض قبل الانتخابات التشريعية الاسرائيلية المقررة في 17 ايلول (سبتمبر).



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وكتب جايسون غرينبلات المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب على "تويتر": "قررنا ألا نعرض خطة السلام (او عناصر منها) قبل الانتخابات في اسرائيل"، وذلك بعد تصريحات ملتبسة لترامب حول هذا الموضوع خلال القمة الاخيرة لدول مجموعة السبع.

وعند سؤاله خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع عن موعد إعلان خطة السلام، قال ترامب: "أعتقد أنكم سترون هذا الاتفاق قبل الانتخابات" الاسرائيلية.

وقطع الفلسطينيون أي تواصل رسمي مع البيت الأبيض منذ اعتراف إدارة ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، فيما يأمل الفلسطينيون جعل القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل عاصمة لدولتهم المنشودة.

وفاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالانتخابات التشريعية في نيسان (ابريل)، لكنه لم ينجح في تشكيل ائتلاف حكومي ودعا الى انتخابات مبكرة.