وقال محسن عبد النبي حسين، مدير هيئة إدارة وتنمية الموارد البشرية، بأنه "تمت السيطرة على النيران بفضل جهود كوادر شركتنا الأبطال وبمساندة ومشاركة فرق الدفاع المدني لمديرية كركوك". وأكد حسين السيطرة على النيران، دون وقوع أي خسائر تذكر في المحطات النفطية القريبة من الحريق .

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كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق ضخم قرب شركة نفط الشمال في كركوك... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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