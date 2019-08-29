صورة نادرة للعاهل السعودي شابا بجانب ملكين

ويظهر في الصورة بجانب الملكين، العاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض أنذاك. ووفقا لما اوضحته دارة الملك عبد العزيز، التقطت الصورة عام 1969.

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