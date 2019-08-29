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الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بقصف قواتها في عدن وتدعو السعودية إلى التدخل

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© AP Photo / Hassan Ammar

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت الخارجية اليمنية في حسابها على "تويتر" عن نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، قوله: "تدين الحكومة القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة".

وحمَل الحضرمي "دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية".

ودعا نائب وزير خارجية اليمن "المملكة العربية وقيادتها كقائدة لتحالف دعم الشرعية إلى الوقوف بجانب الحكومة الشرعية وإيقاف هذا التصعيد العسكرية غير القانوني وغير المبرر".

كما أكد الحضرمي "احتفاظ الحكومة اليمنية بحقها القانوني المكفول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير".

وطالب ‏الحضرمي "المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بإدانة هذا الاستهداف السافر والاضطلاع بالمسؤولية لحفظ الأمن والسلام ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وفقا لكافة القرارات الدولية ذات الصلة".

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