غسان سلامة يعلق على تناول قمة الدول السبع للأزمة الليبية

وقال سلامة إن تطورًا مشجعًا حدث في قمة الدول السبع الصناعية بشأن الأزمة الليبية، حسبما نقلت بوابة "الوسط" الليبية.

© Sputnik . Mixail Klementev

ووصف سلامة ما صدر عن القمة بـ"التطور الإيجابي"، الذي يهدف إلى "موقف دولي موحد من المسألة الليبية، يسمح للإخوة الليبيين بأن يستعيدوا عافيتهم، ويمكن الدول المجاورة، وتونس على رأسها، من الاستفادة من الاستقرار في ليبيا".

في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي، يدعمان "ليبيا الموحدة".

وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب والسيسي ناقشا الوضع في ليبيا على هامش قمة مجموعة السبع المقامة في جنوب غربي فرنسا.

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وأوضح البيت الأبيض أن ترامب والسيسي عبرا عن دعمهما المشترك، من أجل ليبيا مستقرة وموحدة وديمقراطية، يمكنها الوقوف بمفردها ضد الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين.

وتعيش ليبيا في أوضاع أمنية وسياسية غير مستقرة منذ الإطاحة بزعيم ليبيا العقيد الراحل معمر القذافي.

ولا تزال ليبيا منقسمة بين سلطتين متنافستين، البرلمان المدعوم من الجيش الوطني الليبي يسيطر على شرق ليبيا، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة على الجزء الباقي من البلاد.