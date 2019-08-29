بسبب ابن سلمان... مذيع سعودي يثير جدلا واسعا عقب تصرفه مع ضيف (فيديو)

وخلال تغطية فعاليات موسم الطائف الترفيهي، حاور المذيع بالقناة الأولى السعودية، خالد الجبر، رجلا مسنا عرف نفسه بأنه متقاعد من وزارة الداخلية.

ولدى سؤاله عن رأيه في مهرجان الطائف، أشاد الرجل بالفعاليات الترفيهية بشكل عام، ثم نوه بالإصلاحات التي يقودها ولي العهد السعودي "ضمن رؤية السعودية 2030".

غير أن المذيع سرعان ما قاطعه وطلب منه الحديث عن موسم الطائف بالتحديد، فرد الضيف: "موسم الطائف بات متنفسا لبناتنا اللواتي سجنتهم فتاوى شيوخ المطاوعة (الشرطة الدينية) لسنين".

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وقاطع المراسل الرجل بعبارة "يعطيك العافية"، وانتقل لضيف آخر غير عابئ باعتراض ضيفه الذي تعجب من تصرفه وبادره بالسؤال "ما هذا السلوك يا أخي؟"

وتسبب سلوك المذيع السعودي في حالة من الاستهجان مع انتشار وسم #مذيع_مؤدلج_يحرج_مواطن.

وطالب منتقدو المذيع، وزارة الإعلام بمعاقبته، قائلين إنه تجاوز "أخلاقيات المهنة والآداب"، ودعوا إلى احترام "الاختلاف ومحاربة المتشددين".

وتحظى الفعاليات بإقبال واسع من قبل العائلات السعودية التي كانت في ما مضى تقصد دولا مجاورة للتمتع بالأنشطة الترفيهية.