شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى البحرينى" : تغطية إصدار أذونات الخزانة الحكومية بـ 35 مليون دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 1771 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. Advertisements وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ فـي 1 سبتمبر 2019 وتنتهي في 1 مارس 2020، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.85% مقارنة بمعدل سعر الفائدة لأذونات الإصدار السابق بتاريخ 4 أغسطس 2019، حيث بلغت %2.93. وقد بلغ معدل سعر الخصم 98.580 %، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.555% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 243%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "المركزى البحرينى" : تغطية إصدار أذونات الخزانة الحكومية بـ 35 مليون دينار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.