أربيل تنسق مع بغداد وتؤكد تطور العلاقات أكثر مستقبلا

أربيل / علي محمد / الخليج 365

قال وزير داخلية إقليم كردستان بشمال العراق، ريبر أحمد، الخميس، إن سياسة حكومته تنصب حول التوجه نحو بغداد والتنسيق معها بأعلى المستويات، لافتا أن "هذه العلاقات ستتطور أكثر مستقبلا".

وأنهى أحمد، مع نظيره في الحكومة الاتحادية ياسين الياسري، اجتماعا تمخضت عنه عدة قرارات، بينها تعهد سلطات الإقليم بإلغاء الرسوم المستوفاة من السائحين العراقيين القادمين من باقي مناطق البلاد.

ووصف أحمد، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الياسري، الذي وصل الإقليم الأربعاء على رأس وفد، الزيارة بأنها "تاريخية، وعقدنا اجتماعا جيدا، ويمكن القول إنه من أنجح الاجتماعات التي عقدت في الآونة الأخيرة".

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من جهته، شدد الياسري خلال المؤتمر، على أهمية الزيارة التي أجراها إلى الإقليم، مشيرا إلى مناقشة موضوعات عدة، منها "الجوازات، ومنح تأشيرة الدخول، والجنسية، وافتتاح دوائر خاصة بمنح البطاقة الوطنية".

كما تمت مناقشة "التعاون الأمني المشترك، وتنفيذ مذكرات القبض الصادرة عن القضاء العراقي، إضافة إلى إصدار قرارات تتعلق بتسهيل معاملات المواطنين في إقليم كردستان والعراق".

وأفاد الياسري أن وزارة داخلية الإقليم "تعهدت بإلغاء رسوم دخول السائحين، عن المواطنين العراقيين".

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