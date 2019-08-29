اليمن: قتلى وجرحى بغارة إماراتية استهدفت قوات حكومية قرب عدن

اليمن/ علي عويضة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، الخميس، سقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين، جراء غارة جوية إماراتية استهدفت القوات الحكومية في مدينتي عدن وأبين جنوبي البلاد.

وحمّل محمد الحضرمي، نائب وزير الخارجية في تغريدات على موقع الوزارة، دولة الإمارات مسؤولية قصف القوات الحكومية.

وقال الحضرمي: "تدين الحكومة القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، و(مركز محافظة أبين) زنجبار".

وأضاف أن القصف "أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين (لم يحدد العدد)، وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة".

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وحملّت الخارجية "دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤلية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية".‏‎

‏وتابع: "تحتفظ الحكومة اليمنية بحقها القانوني المكفول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير".

‏ودعا السعودية وقيادتها بصفتها قائدة التحالف العربي بالوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية "وإيقاف هذا التصعيد العسكري غير القانوني وغير المبرر".‏

وطالب الحضرمي المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن "بإدانة هذا الاستهداف السافر والاضطلاع بمسؤولية لحفظ الأمن والسلام ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وفقا لكافة القرارات الدولية ذات الصلة".

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد قالت للأناضول إن القوات الحكومية تعرصت لغارات جوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.