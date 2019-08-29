إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365
قتل 7 مدنيين في قصف للنظام السوري وروسيا على الأحياء السكنية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.
وأفاد مرصد تعقب حركة الطائرات التابعة للمعارضة في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن 4 مدنيين قتلوا في قصف للنظام على قرية معرشمشة بريف إدلب فيما قتل قصف روسي 3 مدنيين في قرية التح في ريف إدلب كذلك.
كما استهدف قصف النظام، بحسب المرصد، قرى تلمنس و دير شرقي و البارة و معصران وبلدات جرجناز و التمانعة و كنصفرة بريف إدلب.
وأمس قُتل 10 مدنيين، وجرح 23 آخرين، جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات نظام بشار الأسد، على منطقة خفض التصعيد.
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة المذكورة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 قتلى مدنيين في القصف المتواصل للنظام السوري وروسيا على " خفض التصعيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.