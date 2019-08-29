العراق.. الترخيص لتأسيس حزبين جديدين

بغداد (العراق)/ أمير السعدي/ الخليج 365
-ليصبح عدد الأحزاب المرخصة 217
-من المقرر أن تجرى الانتخابات الخاصة بالمحافظات في أبريل/نيسان 2020 وفقا لاقتراح مفوضية الانتخابات
وافق مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، على تأسيس لحزبين جديدين، حسب قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015.
ومفوضية الانتخابات مرتبطة بالبرلمان وتتولى تنظيم الانتخابات في العراق، ويجري انتخاب أعضاءها وعددهم تسعة، تحت قبة البرلمان كل أربع سنوات.
وقال الناطق باسم المفوضية، رياض البدران، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس المفوضين منح إجازة تأسيس رقم 217 لحزب الأمة العراقية وإجازة رقم 216 لحزب تيار الأعيان".
وأضاف "كما أن المجلس يواصل النظر في طلبات الأحزاب التي استكملت إجراءات التسجيل لغرض منحها إجازة التأسيس".
ودعا المجلس، "الأحزاب السياسية التي لم تستكمل إجراءاتها إلى الإسراع في استكمالها".
يذكر أن مفوضية الانتخابات ومن خلال دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية تستقبل طلبات التسجيل للأحزاب التي تسعى إلى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبحسب اجازة المنح من قبل المفوضية وصل عدد الأحزاب والكيانات المرخصة 217.
وصّوت البرلمان العراقي في 22 يوليو/تموز الماضي، على 20 مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات من أصل 22 مادة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الخاصة بالمحافظات في أبريل/نيسان من العام المقبل وفقا لاقتراح مفوضية الانتخابات.
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