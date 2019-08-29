قطر تعيّن سفيرا بالأردن بعد عامين من التخفيض الدبلوماسي

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365



أعلنت قطر، الخميس، تعيين سفير جديد لها لدى الأردن، بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إثر الأزمة الخليجية.



ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، أصدر قراراً بتعيين الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة الأردنية.

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ومنتصف يوليو/تموز الماضي، أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مرسوماً ملكياً بالموافقة على تسمية زيد اللوزي، الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الخارجية، سفيراً للمملكة لدى الدوحة.

وفي يونيو/حزيران 2017، قررت عمّان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر "بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة"، إضافة إلى إلغاء ترخيص مكتب قناة "الجزيرة" في عمّان.

ومنذ نحو عامين تواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي المقاطع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

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