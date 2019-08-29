الجيش الحر يتصدى لهجمات "ي ب ك" الإرهابية شمالي سوريا

حلب/ عمر كوباران/ الخليج 365

وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري الحر و منظمة ي ب ك - بي كا كا الإرهابية إثر محاولة الأخيرة التسلل للجهة الغربية من مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الحر شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن عناصر المنظمة حاولوا في وقت متأخر من ليلة أمس التسلل إلى قرية الدغلباش فتصدى لها مقاتلي الجيش الحر وجرت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجانبين.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات استمرت لساعات، وانتهت بانسحاب عناصر المنظمة صباح اليوم من محيط القرية.

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وتزامنا مع الاشتباكات المذكورة قامت عناصر المنظمة بالهجوم على قرية كفرقارص، وتصدى الجيش الحر له وأجبر عناصر المنظمة على التراجع.

كما حدثت اشتباكات جنوب مدينة عفرين، وتمكنت فصائل الجيش الحر من فضها والتصدي للهجوم.

بدورها قامت مدفعية الجيش التركي بدك مواقع إرهابيي بي كا كا رداً على الهجمات المذكورة.

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