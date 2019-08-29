جزيرة ناورو تقرر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قررت جزيرة ناورو، في المحيط الهادئ، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت القناة الإسرائيلية (12)، الخميس، إن القرار جاء بعد زيارة قامت بها سفيرة ناورو لدى الأمم المتحدة مارلين موزيس الى إسرائيل مؤخرا.

وأضافت:" جاء القرار كنتيجة للجهود التي بذلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس".

واستنادا إلى محركات البحث، يتراوح عدد سكان هذه الجزيرة ما بين 10إلى 14 ألف نسمة.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالقرار.

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وقال في تغريدة على "تويتر":" أٌثني على القرار الهام لجمهورية ناورو بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ".

وأضاف كاتس:" سنواصل تعزيز القدس وجلب اعترافات، وفتح ممثليات دبلوماسية وسفارات فيها".

ونقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا العام الماضي، سفارتيهما رسميا من مدينة تل أبيب إلى القدس، بينما تعتزم رومانيا والتشيك تنفيذ قرار نقل سفاراتها إلى المدينة، لكن لم تحددا موعدا بعد.

وأعلنت هندوراس الثلاثاء الماضي، أنها ستفتتح ممثلية دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، الأحد المقبل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.