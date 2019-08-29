قررت جزيرة ناورو، في المحيط الهادئ، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت القناة الإسرائيلية (12)، الخميس، إن القرار جاء بعد زيارة قامت بها سفيرة ناورو لدى الأمم المتحدة مارلين موزيس الى إسرائيل مؤخرا.
وأضافت:" جاء القرار كنتيجة للجهود التي بذلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس".
واستنادا إلى محركات البحث، يتراوح عدد سكان هذه الجزيرة ما بين 10إلى 14 ألف نسمة.
ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالقرار.
وقال في تغريدة على "تويتر":" أٌثني على القرار الهام لجمهورية ناورو بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ".
وأضاف كاتس:" سنواصل تعزيز القدس وجلب اعترافات، وفتح ممثليات دبلوماسية وسفارات فيها".
ونقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا العام الماضي، سفارتيهما رسميا من مدينة تل أبيب إلى القدس، بينما تعتزم رومانيا والتشيك تنفيذ قرار نقل سفاراتها إلى المدينة، لكن لم تحددا موعدا بعد.
وأعلنت هندوراس الثلاثاء الماضي، أنها ستفتتح ممثلية دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، الأحد المقبل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر جزيرة ناورو تقرر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.