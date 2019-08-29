العراق.. مقتل 4 من الحشد العشائري بهجوم لداعش شرقي الأنبار

الأنبار(العراق)/سليمان القبيسي/الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، مقتل أربعة عناصر من الحشد العشائري (الموالي للحكومة) في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بهجوم شنه تنظيم داعش على دورية تقلهم شرقي محافظة الأنبار (غرب).

وقال النقيب أحمد الدليمي من شرطة محافظة الأنبار للأناضول، إن "دورية للحشد العشائري تعرضت لكمين من قبل عناصر داعش خلال مرورها في أحد شوارع منطقة الضابطية شمالي قضاء الكرمة 53كم شرق الرمادي".

وأضاف الدليمي، أن "الهجوم أدى الى مقتل أربعة عناصر من الحشد العشائري وإصابة عنصر بجروح".

وأشار الى أن "قوة أمنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثث الى الطب العدلي والجريح الى المستشفى لتلقي العلاج".

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يذكر أن القوات الامنية تسيطر على قضاء الكرمة بالكامل بعد تحريرها من داعش في عام 2016، فيما تتعرض القوات المتواجدة بالقضاء بين الحين والآخر الى هجمات من قبل عناصر التنظيم وتوقع خسائر بينهم.

وبدأ تنظيم"داعش" مؤخراً شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

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