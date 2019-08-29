التحقيق في مشاجرة جماعية بمركز تجاري بـ #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية باشرت الأجهزةُ الأمنية في جدة التحقيقَ في حادث شجار اشترك فيه مجموعة من الأشخاص داخل أحد المراكز التجارية بوسط المحافظة. Advertisements وتعود التفاصيل إلى أنَّ مرتادي المركز التجاري فوجئوا مساء أمس (الأربعاء) بارتفاع أصوات عدد من الشبان في أحد الأدوار قبل أن يحدث بينهم اشتباك استمر لعدة دقائق، ما نتج عنه إصابة أحد المتشاجرين بإصابات متوسطة. وباشرت الحراسات الخاصة بالمركز إيقاف المتشاجرين وإبلاغ دوريات الأمن والتي باشرت على الفور الموقع. حسب ” عكاظ”.

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