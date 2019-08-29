مصادر: إجراءات نظامية ضد المتأخرين عن سداد #القروض_البنكية

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت مصادر: إن البنوك في المملكة ستشرع في اتخاذ إجراءات نظامية ضد المتأخرين في سداد قروضهم الشخصية في حال امتد التأخر في السداد لأكثر من 3 أشهر متواصلة أو 5 أشهر متفرقة.

وأضافت المصادر – وفقاً لـ”المدينة”- أن هذه الإجراءات ستتخذ حتى لو كان سبب التعثر تأخر المنشأة في صرف الرواتب.

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إلى ذلك ذكر المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن البنوك لا تلجأ فور تأخر العميل عن السداد إلى القضاء وإنما تتواصل معه لحثه على السداد، مراعية الظروف الطارئة التي يمر بها بعض العملاء.