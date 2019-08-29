بـ350 دولارًا للطن.. #أرامكو تحدِّد سعر البروبان لشهر سبتمبر

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، أنها حددت سعر بيع البروبان في عقود شهر سبتمبر المقبل، بـ350 دولارًا للطن، وذلك انخفاضًا من 370 دولارًا في أغسطس الجاري.
كما حدَّدت أرامكو، وفقًا لوكالة رويترز، سعر البوتان لشهر سبتمبر المقبل عند 360 دولارًا للطن، دون تغير عن أسعار شهر أغسطس الجاري.
يُذكر أنَّ سعر بروبان أرامكو يعد معيارًا قياسيًا لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.
من جهةٍ أخرى، ذكرت مصادر لوكالة «بلومبرج»، يوم 25 أغسطس الجاري، أن أرامكو دعت 20 مصرفًا أمريكيًا وأوروبيًا وآسيويًا؛ لتقديم عروضِها في الاكتتاب المنتظر في 2020، للمنافسة على إدارة الاكتتاب العام الأولي لأرامكو، وهو الاكتتاب العام الأكبر في العالم.
وحققت شركة أرامكو أرباحًا قاربت 47 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2019م، باستئناف التحضيرات للطرح العام على أسهمها بعد تأجيله لإتمام صفقة استحواذها على 70% من سابك.
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