أسعار_النفط تنخفض نتيجة القلق بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي

صحيفة الخليج الالكترونية

انخفض سعر برميل نفط خام برنت، صباح اليوم، بمقدار 31 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.5% إلى 60.18 دولارًا أمريكيًّا، وسعر برميل نفط الخام الأمريكي بمقدار 18 سنتًا أو نسبة 0.3% إلى 55.60 دولارًا أمريكيًّا.

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وجاء الانخفاض على خلفية إبداء رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي “ماري دالي”، قلقها بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بجانب الضرر الذي قد يلحق بالطلب على النفط.