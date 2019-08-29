الاحتلال يُغلق #الحرم_الإبراهيمي ويسمح للمستوطنين بنصب خيام في ساحاته الخارجية

الخليج - واس أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي، بذريعة “المناسبات اليهودية” وسمح للمستوطنين بنصب خيامًا في ساحاته الخارجية. وقال مدير العلاقات العامة في مديرية أوقاف الخليل رائد مسودة: إن جيش الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي لمدة 24 ساعة أمام المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته بالكامل. وأضاف أن المستوطنين نصبوا خيامًا في الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي.

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