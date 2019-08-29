حماس: القبض على 10 أشخاص يقفون وراء تفجيري غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق

أعلن قيادي من حركة حماس توقيف عشرة أشخاص تورطوا في التفجيرين اللذين وقعا أمس الأول الثلاثاء بقطاع غزة.

وكتب موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "الأجهزة الأمنية في غزة ألقت القبض على الخلية التي قامت بالتفجيرات الأخيرة وعددهم عشرة".

وتتهم حركة حماس "عملاء" لإسرائيل بالوقوف وراء تفجيرين استهدفا حاجزين للشرطة التابعة للحركة غربي مدينة غزة، وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر أمن وجرح آخرين.

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وقال عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية، إن "الجريمة التي استهدفت خيرة أبنائنا إنما تصب في خانة استثمار الاحتلال الإسرائيلي وعملائه الذي لا يطيب لهم المقام أن يجدوا غزة في أمان".

وأصدرت حماس بيانا توعدت فيه بأن "يد الغدر والخيانة التي قامت بهذه الجريمة سوف تقطع من جذورها، ولن نسمح تحت أي ظرف من الظروف لفئة مارقة أن تهدد الأمن والسِّلم الأهلي في قطاع غزة".