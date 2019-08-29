الجيش المصري ينفي امتلاك سلسلة صيدليات لبيع الأدوية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي

نفى المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، ما تداولته بعض وسائل الإعلام التي وصفها بـ"المعادية"، من شائعات تتعلق بامتلاك الجيش لسلسلة من الصيدليات، وذلك على خلفية قرار الحكومة المصرية بإيقاف ترخيص سلسلتين للصيدليات في مصر، بعد ارتكاب ملاك تلك الصيدليات لمخالفات إدارية.

وقال العقيد تامر الرفاعي، في صفحته على فيس بوك، تنفى القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية".

وطالب المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بـ"عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة"، على حد وصفه.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قررت شطب وإنهاء ترخيص اثنين من أكبر ملاك سلاسل الصيدليات في مصر، على خلفية انتهاكات وأخطاء فنية تتعلق بترخيص الصيدليات، مما دفع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المعارضة في مصر، إلى التشكيك في ذلك القرار بدعوى أنه يأتي لصالح إحدى سلاسل الصيدليات الجديدة والتي يدعي البعض ملكية الجيش لها.