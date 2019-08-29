أبل تصدر النسخة التجريبية "iOS 13.1" قبل إصدار "iOS 13"

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الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
فاجأت شركة أبل المطورين بإصدار تجريبي من (iOS 13.1) قبل أسابيع فقط من الموعد المتوقع لطرح الإصدار الرسمي من نظامها (iOS 13).
وبالرغم من أن التحديث يحتوي على الكثير من الإصلاحات، إلا أنه يتضمن أيضاً دعماً لمشاركة الصوت، وهي الميزة التي تتطلب اتصالات بلوتوث متزامنة مع أجهزة متعددة.
وتتوفر الميزات التي تمت إزالتها من الإصدارات التجريبية من نظام (iOS 13)، مثل أتمتة الاختصارات؛ ومشاركة الوقت المقدر للوصول في الخرائط، في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل (iOS 13.1).
وأطلقت أبل أيضاً الإصدار التجريبي للمطور من (iPadOS 13.1)، المخصص لأجهزتها اللوحية، وهو عبارة عن تصحيح برمجي حجمه 400 ميجابايت تقريبًا يفترض أن يصل بعد الإصدار الرسمي لنظام (iPadOS 13.0).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.