أبل تصدر النسخة التجريبية "iOS 13.1" قبل إصدار "iOS 13"

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الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

فاجأت شركة أبل المطورين بإصدار تجريبي من (iOS 13.1) قبل أسابيع فقط من الموعد المتوقع لطرح الإصدار الرسمي من نظامها (iOS 13).



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وبالرغم من أن التحديث يحتوي على الكثير من الإصلاحات، إلا أنه يتضمن أيضاً دعماً لمشاركة الصوت، وهي الميزة التي تتطلب اتصالات بلوتوث متزامنة مع أجهزة متعددة.

وتتوفر الميزات التي تمت إزالتها من الإصدارات التجريبية من نظام (iOS 13)، مثل أتمتة الاختصارات؛ ومشاركة الوقت المقدر للوصول في الخرائط، في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل (iOS 13.1).

وأطلقت أبل أيضاً الإصدار التجريبي للمطور من (iPadOS 13.1)، المخصص لأجهزتها اللوحية، وهو عبارة عن تصحيح برمجي حجمه 400 ميجابايت تقريبًا يفترض أن يصل بعد الإصدار الرسمي لنظام (iPadOS 13.0).