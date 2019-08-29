تعرف على قصة "ختم بحبر سري" يفضح المتحرشين في اليابان

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الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

طرحت شركة يابانية جهازا جديدا يهدف إلى تعقب وفضح عمليات التحرش الجنسي والحد منها في القطارات المزدحمة والمواصلات العامة عبارة عن "ختم بحبر سري".



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الكمية التي طرحتها شركة Shachihata من "ختامات مكافحة اللمس" بيعت جميعا بعد ساعة واحدة فقط من طرحها.

وبفضل هذه الختامات المبتكرة يمكن لضحايا التحرش أن يوصموا المهاجمين أو المتحرشين بعلامة على أياديهم إذا حاولوا لمسهم؛ إذ تتميز بحبر سري يظهر على يد المتحرش بمجرد وصمهم.

ونفد العدد المحدود الذي طرحته الشركة وبلغ 500 طابع نظرا للإقبال الشديد عليها وبلغ سعرها 2500 ين ياباني (حوالي 24 دولارا).

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وكانت شركة Shachihata قد أعلنت في مايو الماضي أنها ستطور الختم بعد مناقشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية التصدي للتحرش في المواصلات العامة المزدحمة والمعروفة بـ" chikan" في اليابان.

ومن ضمن الاقتراحات التي قدمها مستخدمو التواصل الاجتماعي شك يد المتحرش بدبوس آمن، لكن وجد آخرون أن هذه ربما تكون جريمة في حد ذاتها.

واتفق جميع المستخدمين على أن هذه الختامات ستكون هائلة لأنها ستوصم المتحرش.

وبعد 3 أشهر من العمل على تطوير الختامات المكافحة للمس كشفت الشركة عن طرحها مجموعة تجريبية منها.

وقال فوميهيرو موكاي، المتحدث باسم الشركة لشبكة سي إن إن: "تفاجأت جدا بمدى السرعة التي بيعت بها الختامات".

وبالرغم من عدم مشاركة الشرطة في تطوير الختامات إلا أن موكاي أعرب عن أمله في أن تساعد الختامات في الحد من ظاهرة التحرش الجنسي في اليابان.