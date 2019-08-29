إنقاذ طفلة مواطنة صارعت الموت 4 ساعات داخل سيارة أسرتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

نجت طفلة مواطنة تبلغ من العمر 3 سنوات من الموت بأعجوبة، بعد أن تركها ذووها سهواً في مركبة محكمة الإغلاق لمدة 4 ساعات، حيث نجح أطباء قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى توام - إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) - في إنقاذ حياة الطفلة التي أصيبت خلال فترة وجودها في المركبة بإجهاد حراري شديد، ومضاعفات أخرى خطيرة، تمثلت في تشنجات عصبية، وارتفاع ضغط الدماغ ودخولها في غيبوبة.

أوضح الدكتور نضال الحشايكة، رئيس القسم أن الطفلة وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى توام في حالة غيبوبة عميقة ومضاعفات صحية أخرى، وعلى الفور باشر الفريق الطبي العمل على إسعافها وإنقاذ حياتها، حيث تم إخضاعها لفحوص طبية ومخبرية دقيقة وتصوير مقطعي وبأجهزة الرنين المغناطيسي، مشيراً إلى أن الطفلة تجاوزت مرحلة الخطر في غضون 48 ساعة، وبدأت حالتها الصحية والعصبية تتحسن تدريجياً، وغادرت العناية المركزة إلى قسم الأطفال يوم 24 أغسطس الجاري لاستكمال برنامج علاجها.

من جانبه قال جد الطفلة، إنه بينما كانت حفيدته برفقة ذويها في زيارة عائلية، تركتها الأسرة سهواً بمفردها داخل السيارة بعد إحكام إغلاقها، وبعد أن اكتشف والدها بالصدفة وجودها في المركبة في حالة غياب عن الوعي، قام بنقلها فوراً إلى قسم الطوارئ بمستشفى توام حيث تمكن الأطباء من إسعافها وإنقاذ حياتها.