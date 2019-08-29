ووفقا لما نقلته وكالة "واع"، كشف الزاملي عن حراك من قبل تحالف "سائرون"، المدعوم من التيار الصدري وكتل سياسية أخرى من أجل استجواب وإقالة عدد من الوزراء بحكومة عادل عبد المهدي.
وقال حاكم الزاملي: "هذا قد يكون تعديلا وزاريا أولا، وربما يكون هناك تعديل آخر".
وتحدث الزاملي عن استمرار المباحثات بين القوى السياسية حول التعديلات لتكون جاهزة للتنفيذ مع بداية عمل البرلمان.
على ذات الصعيد، أكد "تحالف القرار"، بزعامة أسامة النجيفي، عدم تدخله في التعديل الوزاري المرتقب، فيما اعتبر أن الأداء الحكومي غير مرض.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف عراقي يسعى لإقالة 5 وزراء من الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.