تحالف عراقي يسعى لإقالة 5 وزراء من الحكومة

ووفقا لما نقلته وكالة "واع"، كشف الزاملي عن حراك من قبل تحالف "سائرون"، المدعوم من التيار الصدري وكتل سياسية أخرى من أجل استجواب وإقالة عدد من الوزراء بحكومة عادل عبد المهدي.

وقال حاكم الزاملي: "هذا قد يكون تعديلا وزاريا أولا، وربما يكون هناك تعديل آخر".

وتحدث الزاملي عن استمرار المباحثات بين القوى السياسية حول التعديلات لتكون جاهزة للتنفيذ مع بداية عمل البرلمان.

على ذات الصعيد، أكد "تحالف القرار"، بزعامة أسامة النجيفي، عدم تدخله في التعديل الوزاري المرتقب، فيما اعتبر أن الأداء الحكومي غير مرض.