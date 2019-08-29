ترقب وحذر شديد على جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل

كشفت وسائل إعلام لبنانية أن التوتر بين الطرفين عكس حالة من الترقب والحذر الشديدين على جانبي الحدود بين ​لبنان​ و​اسرائيل.

وأفاد مراسل وكالة "النشرة"​ اللبنانية عن خروقات متكررة للطيران الإسرائيلي من فوق ​مزارع شبعا​ وتقوم بطلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو منخفض فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ وحاصبيا امتداد حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​.

ولفتت وسائل الإعلام اللبنانية عن غياب مفاجئ للدوريات الإسرائيلية المؤللة المعتادة بمحاذاة ​السياج الحدودي​ انتقالا من ​مستعمرة المطلة ​وحتى مرتفعات جبل الشيخ مرورا ب​الغجر​ ​العباسية​ وتخوم مزارع شبعا.

أما من الجانب اللبناني فتنشط دوريات مشتركة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" على كافة الحدود اللبنانية وفي نقاط قريبة من السياج الحدودي لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ.