الألعاب النارية تقتل شابا سوريا في مباراة كرة قدم

ووفقا لصحيفة "البيان"، تعرض الشاب وهو مشجع لفريق حطين، لـ"شمروخ" ناري اخترق رئته اليمنى.
وخضع الشاب لعدة عمليات جراحية، لكنه توفي صباح الخميس، وسط سخط كبير في الشارع الرياضي السوري الذي طالب بمنع الألعاب النارية في الملاعب.
وكانت المباراة وهي في الدور النصف النهائي للدورة الودية، انتهت بفوز حطين بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل.
ووصل حطين إلى المباراة النهائية التي ستجمعه مع الوحدة الدمشقي وسط مطالبة الكثيرين بإلغاء المباراة المقررة، حدادا على روح المشجع صاحب الـ28 عاما.
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