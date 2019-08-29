ونشر مراسل قناة "المنار" اللبنانية علي شعيب صوراً للجيش الاسرائيلي، كشفت أنه يستعين بمجسمات بشرية في آلياته.
وعلق على الصورة، قائلا:"خلصنا المزح بموضوع الجيب، هذه الفضيحة كفيلة بإسقاط رؤوس كبيرة في جيشكم !! لأنها تدل عن "غباء وحمق"، لأنكم لم تتعلموا بعد أنكم بمواجهة رجال لديهم من الحكمة والحرفية والشجاعة والإيمان ما يكفي لهزيمتكم!!".
وأضاف، قائلا:"انضبوا وضبوا تماثيلكم، هالحركات حتى الأطفال بلعبة الغميضة ما بيعملوها".
كانت هذه تفاصيل خبر مراسل قناة لبنانية يكشف عن فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.