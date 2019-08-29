مراسل قناة لبنانية يكشف عن فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان (صورة)

ونشر مراسل قناة "المنار" اللبنانية علي شعيب صوراً للجيش الاسرائيلي، كشفت أنه يستعين بمجسمات بشرية في آلياته.

وعلق على الصورة، قائلا:"خلصنا المزح بموضوع الجيب، هذه الفضيحة كفيلة بإسقاط رؤوس كبيرة في جيشكم !! لأنها تدل عن "غباء وحمق"، لأنكم لم تتعلموا بعد أنكم بمواجهة رجال لديهم من الحكمة والحرفية والشجاعة والإيمان ما يكفي لهزيمتكم!!".

وأضاف، قائلا:"انضبوا وضبوا تماثيلكم، هالحركات حتى الأطفال بلعبة الغميضة ما بيعملوها".