«حماس» تحقق في تفجيري غزة.. ومصادر: نفذهما «انتحاريان»

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تواصلت حالة الاستنفار في قطاع غزة، أمس، بعد وقوع انفجارين، مساء أمس الأول، قُتل على إثرهما 3 فلسطينيين ينتمون لـ«حماس».

وقال فوزى برهوم، المتحدث باسم حماس، في تغريدة على «تويتر»: «حماس لن تستبق نتائج التحقيقات في أحداث التفجيرات في غزة، لكن كل محاولات إثارة الفوضى في غزة كان يقف وراءها جهاز المخابرات بالسلطة الفلسطينية التابع لماجد فرج (رئيس المخابرات العامة الفلسطينية)». وأطلقت «حماس» عملية أمنية واسعة في قطاع غزة بعد مقتل 3 من عناصرها في انفجارات استهدفت حواجز أمنية، وتقول مصادر أمنية في غزة إن «انتحاريين هاجما نقطتى تفتيش أمنيتين في القطاع، فقتلا 3 من رجال الأمن»، وتم نشر المئات من رجال أمن حماس في دوريات على الطرق الرئيسية. وأكدت حماس، في بيان، أنها تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل ما وصفته «بالجريمة النكراء ومنفذيها»، مشيرة إلى أن «التفجيرات المشبوهة، التي تستهدف خلط الأوراق في الساحة الداخلية، هي حوادث معزولة لن تؤثر على الحالة الأمنية المستقرة».

وهددت داخلية حماس بأن «يد العدالة ستطال هذه الشرذمة المأجورة، التي حاولت العبث بحالة الاستقرار الأمنى، واستهدفت أرواح أبطال الشرطة والأجهزة الأمنية». وقال شهود عيان إن الانفجار الأول دمر آلية لدى مرورها بنقطة تفتيش أمنية وعليها شخصان، وقُتل شرطيان وأصيب فلسطينى ثالث، وبعد حوالى ساعة وقع انفجار ثان قرب حاجز للشرطة في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل رجل أمن، وإصابة عدد من عناصر الشرطة والمارة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة هوية القتلى، وهم: سلامة ماجد النديم، 32 عاما، وعلاء زياد الغرابلى، 32 عاما، ووائل خليفة، 42 عاماً، بالإضافة إلى إصابة شابين وسيدة غرب غزة. ويخضع القطاع، البالغ عدد سكانه نحو مليونى نسمة، لحصار إسرائيلى منذ يونيو 2006، إثر خطف جندى إسرائيلى على حدوده، وتم تشديد الحصار في يونيو 2007 بعد سيطرة حماس على غزة.