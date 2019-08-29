غارة إسرائيلية على موقع لحماس بغزة بعد إطلاق قذيفة فلسطينية

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي سقوط القذيفة الفلسطينية داخل قطاع غزة، وعلى إثرها دوت صفارات الإنذار في مستوطنات عسقلان وجنوب إسرائيل.
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والثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة، ردا على إطلاق قذيقة هاون من القطاع.
ويثير التوتر على الحدود مخاوف من التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وشهد شهر أغسطس إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل من قبل فلسطينيين مسلحين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية النار، وهو ما يهدد اتفاق هدنة هش رعته القاهرة.
ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إعادة انتخابه في الانتخابات المبكرة المقبلة، ويدعوه خصومه السياسيون إلى اتخاذ اجراءات أكثر صرامة ضد حركة حماس.
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