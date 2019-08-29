4.6 مليار دولار التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن:

بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ 4.6 مليار دولار لغاية شهر مايو من العام الجاري، حيث حلت الإمارات بالمرتبة 14 بين أسواق التصدير الرئيسية إلى هونغ كونغ، بإجمالي صادرات بلغت 2.74 مليار دولار، وبالمرتبة الـ 19 في قائمة أكبر المستوردين من هونغ كونغ بقيمة واردات وصلت إلى 1.86 مليار دولار، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة 17 ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدى هونغ كونغ، وذلك بحسب مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) في دبي.

وأعلن السيد “دانييل لام”، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس أن تسعة معارض دولية، تغطي ساعات اليد والحائط والأزياء والمنتجات الالكترونية ومنتجات الاضاءة والمنتجات الخضراء والبصريات، سيتم تنظيمها في هونغ كونغ خلال الفترة الممتدة من سبتمر إلى نوفمبر 2019. وستشكل هذه المعارض منصات مثالية للتجار والموردين من دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع نطاق أعمالهم إلى أسواق جديدة.

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وأضاف “دانييل” أن مشاركة الجهات العارضة من الإمارات في معارض هونغ كونغ التجارية تشهد نمواً مطرداً بشكل سنوي، لافتاً إلى أن أبرز الاستثمارات الإماراتية في هونغ كونغ تتركز في قطاعات العقارات والخدمات المصرفية. وأشار إلى أن المعارض التجارية الـ 30 التي نظمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ استقطبت أكثر من 39.000 عارض وما يزيد على 770،000 زائر من مختلف أنحاء العالم خلال العامين 2018 – 2019″، معرباً عن تطلعه بالترحيب بالمزيد من الشركات من دولة الإمارات لاستكشاف الفرص التجارية ودخول أسواق عالمية جديدة من خلال معارض مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وحثّ جميع المشترين والموزعين وتجار التجزئة في الإمارات للقدوم إلى هونغ كونغ للاستفادة من فرص التوريد.

وما فتئت العلاقات التجارية الثنائية بين هونغ كونغ ودولة الإمارات العربية المتحدة تتقوى وتتوطد على صعيد مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات على مرّ السنين. ويضاف إلى المزايا التجارية لدى هونغ كونغ ما يقوم به مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) من جمع لأحدث المعلومات المتعلقة بالأسواق وعقد الشراكات لتطوير الأعمال للشركات. وفي هذا الإطار، ينظم مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ أكثر من 30 معرضاً في هونغ كونغ سنوياً، يمثل 11 منها الأسواق الأكبر من نوعها في آسيا، ومن بينها الالكترونيات، والمجوهرات، والهدايا، ساعات الحائط واليد، ومنتجات الإنارة وهي الأضخم على مستوى العالم.

وتضم قائمة المعارض: معرض هونغ كونغ لساعات اليد والجدران (3 – 7 سبتمبر 2019)، ومعرض سنترستيج (4 – 7 سبتمبر 2019)، ومعرض هونغ كونغ للإلكترونيات (دورة الخريف، 13 – 16 أكتوبر 2019)، وإلكترونيك آسيا (13 – 16 أكتوبر 2019)، ومعرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة (دورة الخريف، 27 – 30 أكتوبر 2019)، ومعرض هونغ كونغ للإضاءة الخارجية والتكنولوجية (29 أكتوبر – 1 نوفمبر 2019)، ومعرض ايكو اكسبو آسيا التجاري الدولي لحماية البيئة (30 أكتوبر – 2 نوفمبر 2019)، ومعرض هونغ كونغ للبصريات (6 – 8 نوفمبر 2019).