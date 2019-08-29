شكرا لقرائتكم خبر عن السفير العراقى فى القاهرة يبحث مع وزير الإسكان اللجنة العليا المصرية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى السفير د. أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر الوزارة.

ونقل السفير الدليمي في بداية اللقاء، تحيّات وتقدير وزير الاسكان والبلديات العامة فى العراق، بنكين ريكاني، وتمنياته لجمهورية مصر العربية وشعبها بدوام التقدم والإزهار.

وبحث الجانبان بعدها، آلية الإعداد والتنسيق للجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة والمُقرر عقدها في بغداد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وفى هذا الإطار، أشار وزير الإسكان إلى حرص الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذه اللجنة بأقرب وقت ممكن، حيث تُعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، مٌرحباً في ذات الوقت بمقترح العراق بعقد مؤتمر ثنائى فى بغداد للمستثمرين المصريين والشركات المتخصصة فى مجال الإنشاءات العمرانية، مما سيفتح أفاقاً أوسع لتنمية أُطر الاستثمار بين البلدين الشقيقين.

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وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات العراقية وشركات الاستثمار في مجال إعادة إعمار البنى التحتية فى جمهورية مصر العربية، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي ستعود بالمنفعة المشتركة للجانبين اللذين تربطهما علاقات تأريخية.

من جانبه أكد السفير الدليمي، أنه جاري التنسيق مع بغداد لدراسة مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب المصرى وكذلك تحديد الموعد النهائي لانعقاد اللجنة العليا المقررة فى بغداد، موضحاً أن العراق الذي ينعم حالياً بالاستقرار الأمني، وأصبح ساحة جاذبة للأستثمار النوعى، خاصة في مجالات إعادة الإعمار للبنى التحتية المختلفة، داعياً الشركات المصرية والمستثمرين الى الدخول بقوة فى ساحة الاستثمار العراقية من خلال إقامة المشاريع الكبرى، والتي ستوفر فرص عمل كثيرة فى كلا البلدين.

بعدها جرى بين الجانبين، تبادل الهدايا التذكارية، واتفقا على استمرار هذا التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء حمّل وزير الإسكان السفير الدليمي تحياته لنظيره ريكاني، مُتمنياً للعراق الشقيق وشعبه بالمزيد من الإزدهار والتقدم.