شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى لدى لبنان: المملكة تواصل دعمها لاستقرار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري "دعم المملكة المتواصل للبنان واستقراره"، وفقا لصحيفة الحياة اللندنية.

وكان السفير البخاري يرافقه مروان الصالح ممثل السفارة السعودية في لبنان، زار الوزير اللبنانى السابق عدنان القصّار وشقيقه عادل في مقرّ الإدارة العامة لمجموعة فرنسَبنك، حيث قدم لهما المباركة بعيد الأضحى بعد عودتهما من السفر.

وتم خلال اللقاء، البحث في واقع العلاقات الوديّة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وسبل تعزيز هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

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وشدد القصّار على أهمية العلاقة السعودية – اللبنانية. مؤكداً أنها "متميّزة واستراتيجيّة".

كان استعرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، مع سفراء الدول العربية لدى لبنان، التطورات المتعلقة بالحادث الذى وقع فى ضاحية بيروت الجنوبية جراء سقوط طائرتين إسرائيليتين من دون طيار، ورؤية لبنان لما جرى.