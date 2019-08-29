عباس يبدأ زيارة رسمية لألمانيا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، زيارة رسمية إلى ألمانيا، يلتقي خلالها نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقالت سفيرة فلسطين في ألمانيا، خلود دعيبس، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن "عباس يبحث مع نظيره الألماني والمستشارة الألمانية آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية".

ولفتت إلى أن الزيارة "هامة لما تلعبه ألمانيا من دور كبير وهام على الساحة الأوروبية والدولية، بما يخص دعم القضية الفلسطينية".

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وعلى جدول عباس، زيارة فرنسا الشهر القادم، بحسب السفير الفلسطيني في باريس سلمان الهرفي.

وقال الهرفي لوكالة الخليج 365:" الرئيس محمود عباس تلقى دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي، وسيلبيها خلال سبتمبر/ أيلول القادم".

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