تعرف على موعد صرف الدفعة 22 من #حساب_المواطن

صحيفة الخليج الالكترونية رد حساب المواطن على استفسار بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم. وقال حساب المواطن إنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، موضحًا أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الثانية والعشرين بتاريخ 10 سبتمبر.

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