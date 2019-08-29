مغادرة 752,511 حاجًّا عبر #مطار_الملك_عبدالعزيز_الدولي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عن مغادرة 752,511 حاجًّا وفق الخطة التشغيلية.
وقال المطار، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “حتى اليوم.. مغادرة 752,511 حاجًّا عبر مطارَ الملك عبدالعزيز الدولي، وفق خطة تشغيلية تستمر إلى منتصف محرم المقبل”.
ونشر المطار صور لمغادرة ضيوف الرحمن وعلى محياهم ابتسامة الرضا، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام.
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