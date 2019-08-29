اليابان.. #زلزال بقوة 1ر6 درجة يضرب البلاد

صحيفة الخليج الالكترونية ضرب زلزال بلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر قبالة مدينة أوموري اليابانية اليوم . وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. ولم تصدر السلطات اليابانية تحذيرًا من تشكل موجات مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد أنباء عن حدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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