الان تتابع أمريكا تهاجم إيران إلكترونيًا وتشل قدرتها على ضرب ناقلات النفط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365
نجحت الولايات المتحدة في تدمير الآلية التي تستخدمها السلطات الإيرانية لشن هجمات على ناقلات النفط في منطقة الخليج.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الخميس، إن تدمير هذه الآلية أتى بعد نجاح هجوم إلكتروني على قاعدة بيانات كان يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في الهجوم على ناقلات النفط التي تمر من منطقة مضيق هرمز وبحر الأحمر.
وأضافت الصحيفة أن الهجوم الإلكتروني وقع يوم 20 يونيو (تموز)، وأدى إلى “تقليص قدرات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني لشن هجمات خفية”.
وأكدت الصحيفة أنه لم يتم تسجيل أي هجوم جديد على أي ناقلة نفط بعد تاريخ 20 يونيو (حزيران).
واستهدف الهجوم، بحسب المسؤولين الأميركيين، فقط قاعدة البيانات المستخدمة في الهجمات البحرية، من دون أن يتم استهداف الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالدفاع الجوي وإطلاق الصواريخ الإيراني، مؤكدين أن السلطات الإيرانية تحاول إعادة التحكم بقاعدة البيانات المدمرة.
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