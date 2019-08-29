الان تتابع جوجل تغلق خدمة تتبع الوظائف بحلول العام المقبل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
تعتزم شركة جوجل إغلاق خدمة التوظيف (Google Hire) لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد حزمة (G Suite)، في تعيين المرشحين الأكفاء للوظائف، وذلك في سبتمبر 2020.
وأطلقت الخدمة في شهر يوليو (تموز) 2017 مع سعر يتراوح بين 200 إلى 400 دولار شهرياً بناءً على عدد تراخيص (G Suite) التي تحتاجها الشركة.
وحاولت خدمة التوظيف تبسيط العملية من خلال البحث عن المتقدمين؛ وجدولة المقابلات، وتقديم تعليقات حول التعيينات المحتملة في (G Suite) من جوجل.
وأرسلت الشركة القرار لمستخدميها، ولاحظت ضمن مذكرة دعم أنها ستسمح للعملاء بتمديد العقود حتى تاريخ إيقاف الخدمة، إذا كانت عقودهم تنتهي من الآن وحتى ذلك الحين.
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