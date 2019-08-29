تعرف على الموقف المحرج الذي حصل مع المذيعة كريستيان بيسري وندمت عليه

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الخميس 29 أغسطس 2019
كريستيان بيسري
كتب
الخليج 365
كريستيان بيسرى هى واحدة من أجمل مذيعات نشرات الأخبار فى الشرق الأوسط، وتتميز بإطلالة جذابة، حيث ولدت بلبنان، ودرست بكلية الإعلام والأدب الفرنسى فى الجامعة اللبنانية.
وبدأت بيسرى مسيرتها صحفية بعدد من الجرائد اللبنانية، وهى: حوارة، قضاء الضنية، لبنان، وغيرها، ثم اتجهت إلى مجال قنوات الفضائية، من خلال قناة إم تى فى اللبنانية، وهى إحدى القنوات اللبنانية السياسية، وبعد ذلك قناة العربية.
موقف محرج
بعد أن انتقلت لقناة العربية حصلت مواقف محرجة لها، ففى عام 2014 أنهت كريستيان مداخلتها مع الناشط الإعلامى السورى، سامى السعيد، بزم شفتيها والتلفظ بكلمة "بذيئة" باللغة الإنجليزية، معتقدة أن الكاميرا غير مسلطة عليها، ثم استأنفت قراءة الأخبار، لكن "الكونترول" أعلمها بأنها ظهرت على الشاشة أثناء قيامها بتلك الحركة، ما جعلها تضحك ثم تستكمل قراءة النشرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.