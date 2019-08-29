سفير البحرين في الولايات المتحدة يتعرض لسرقة في فرنسا

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نيس: تعرض سفير البحرين في الولايات المتحدة لعملية سطو رافقها عنف خلال زيارة خاصة لأصدقاء في فالوريس على الشاطىء الفرنسي، بحسب ما أعلنت نيابة مدينة غراس (جنوب شرق) مؤكدة أنباء نشرتها وسائل لإعلام المحلية.

وذكر المصدر في النيابة أنه في حي راق على مرتفعات المدينة قرابة الساعة 23,00 (21,00 ت غ) كان الدبلوماسي الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة عائدا إلى منزل أصدقاء له بسيارته مع زوجته وابنيته عندما رش مهاجمون غازا مسيلا للدموع على سيارته قبل ضربه على جمجمته بقنبلة غاز.

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واستولى المهاجمون على ساعة السفير التي تبلغ قيمتها 130 ألف دولار، وحقيبة يد زوجته التي تحوي مبالغ نقدية ووثائق هوية.

واهتم رجال الإطفاء بالضحايا الذين لم يتم إدخالهم إلى المستشفى. وأصيب الدبلوماسي البحريني بجرح في الرأس بينما تسبب الغاز المسيل للدموع بإزعاج لزوجته وابنيته.

وعهدت نيابة غراس بالتحقيق إلى الشرطة القضائية في نيس. ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان المعتدون يلاحقون ضحاياهم بسيارة أو ينتظرونهم أمام منزل أصدقاء العائلة.

