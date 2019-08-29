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حكم قضائي على العراق بدفع 88 مليون لشركة عسكرية أمريكية

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حكم قضائي على العراق بدفع 88 مليون لشركة عسكرية أمريكية دبي - بواسطة محمد فارس © Other-تويتر حكم قضائي على العراق بدفع 88 مليون لشركة عسكرية أمريكية

حصلت شركة عسكرية متعاقدة قتل رئيسها في العراق بظروف غامضة قبل 15 عاما، على حكم يقضي بحصولها على تعويض قيمته أكثر من 88 مليون دولار من العراق مقابل مستحقات لم تحصل عليها في الماضي.

ويسدل الحكم، الذي أعلنه قاض فيدرالي في واشنطن الثلاثاء، الستار عن معركة قانونية استمرت 9 سنوات بين شركة "واي أوك"، ومقرها بنسلفانيا، وجمهورية العراق.

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وتقول "واي أوك" إن رئيسها دايل ستوفيل، قتل بالعراق في ديسمبر عام 2004، بعد أن شكا من أن شركته لم تحصل على أكثر من 20 مليون دولار كانت مستحقة مقابل إصلاح دبابات لمساعدة الجيش العراقي على الوقوف على قدميه بعد غزو عام 2003.

وأعلنت جماعة إرهابية مسؤوليتها عن قتل ستوفيل، لكن شهودا قالوا خلال المحاكمة إنه قتل بالفعل، لتجنب دفع الأموال لشركته.

لقطات مؤثرة من حرب العراق

CAMP SHOUP, KUWAIT: US Marines from the 2nd battalion/8 MAR, prepare themselves after receiving orders to cross the Iraqi border at Camp Shoup, northern Kuwait, 20 March 2003. US marines and army infantry have advanced 40 kilometers (20 miles) inside Iraq since storming across the Kuwaiti border overnight, a marine officer said early today. AFP PHOTO/Eric FEFERBERG (Photo credit should read ERIC FEFERBERG/AFP/Getty Images)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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