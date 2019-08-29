دبي - بواسطة محمد فارس © Other-تويتر حكم قضائي على العراق بدفع 88 مليون لشركة عسكرية أمريكية حصلت شركة عسكرية متعاقدة قتل رئيسها في العراق بظروف غامضة قبل 15 عاما، على حكم يقضي بحصولها على تعويض قيمته أكثر من 88 مليون دولار من العراق مقابل مستحقات لم تحصل عليها في الماضي.

ويسدل الحكم، الذي أعلنه قاض فيدرالي في واشنطن الثلاثاء، الستار عن معركة قانونية استمرت 9 سنوات بين شركة "واي أوك"، ومقرها بنسلفانيا، وجمهورية العراق.

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وتقول "واي أوك" إن رئيسها دايل ستوفيل، قتل بالعراق في ديسمبر عام 2004، بعد أن شكا من أن شركته لم تحصل على أكثر من 20 مليون دولار كانت مستحقة مقابل إصلاح دبابات لمساعدة الجيش العراقي على الوقوف على قدميه بعد غزو عام 2003.

وأعلنت جماعة إرهابية مسؤوليتها عن قتل ستوفيل، لكن شهودا قالوا خلال المحاكمة إنه قتل بالفعل، لتجنب دفع الأموال لشركته.

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