الصحة: منح الموظفين “ساعات” عمل “مرنة” لمرافقة أطفالهم في أول أسبوع دراسة

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صحيفة الخليج الالكترونية
منحت وزارة الصحة، موظفيها وموظفاتها، ساعات عمل مرنة لمرافقة أطفالهم في الأسبوع الدراسي الأول.
وفي رسالة لموظفيها وموظفاتها عَنونتها بـ”لأن أطفال الصحة غالين علينا” قالت الصحة: بإمكانكم قضاء وقت أطول لمرافقتهم ورعايتهم والاهتمام بهم؛ وذلك بمنحكم ساعات عمل مرنة، مع تمنياتنا لهم بسنة دراسة مكللة بالتوفيق والنجاح”.
وأوضحت الوزارة ضوابط الساعات المرنة؛ مبينة ضرورة التنسيق مع المدير المباشر؛ على أن تكون لمدة ساعتَي استئذان يوميًّا، وألا تخل بالعمل المنوط بالموظف.
وحددت موعد المبادرة من يوم الأحد القادم وحتى الخميس.
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