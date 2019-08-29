الجوازات: تعرف على مواعيد تجديد الإقامات للعمالة المنزلية و”التجارية”

صحيفة الخليج الالكترونية

حددت المديرية العامة للجوازات، الفترة الزمنية التي يُسمح فيها للعامل بتجديد هويته، وذلك حتى لا يتعرض لمشاكل خلال السفر أو العقوبة وفقا للنظام في حال عدم التجديد في الوقت المحدد.

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جاء ذلك في رد من الجوازات على استفسار ورد عبر حسابها الرسمي من مغرد قال فيه: “إقامتي تنتهي في أقل من 6 شهور هل يمكن أن أجددها الآن وشكرا؟”.

وردت الجوازات، بتغريدة عبر “تويتر” جاء فيها: “في حال كنت من العمالة المنزلية يمكنك تجديد هوية مقيم في حال صلاحية سريانها 14 شهر أو أقل وفي حال كان من العمالة التجارية يمكنك التجديد في حال سريان صلاحية هوية مقيم 6 أشهر أو أقل”.