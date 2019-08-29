وكيل #ديمبلي يستبعد رحيله عن #برشلونة

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صحيفة الخليج الإلكترونية
عاود موسى سيسوكو، وكيل أعمال جناح برشلونة، عثمان ديمبلي، اليوم الأربعاء، استبعاد رحيل اللاعب عن الفريق الكاتالوني، ما جاء في ضوء تقارير تشير إلى احتمالية انضمامه لصفقة تستهدف استعادة البرسا لخدمات البرازيلي نيمار جونيور.
وقال سيسوكو في تصريحات لبرنامج تلفزيوني إن “عثمان باق بنسبة 100%، لا يوجد أي خيار لرحيله، يريد وسوف يحقق الانتصارات في برشلونة”.
وحافظ ممثل اللاعب على نفس الحزم الذي أظهره قبل أيام، عندما كان برشلونة لا يقبل أن يدخل بطل العالم عن عمر 23 عاماً مع منتخب فرنسا في الصفقة التي ترمي إلى استعادة نيمار.
وتأتي تصريحات سيسوكو في ضوء تقارير تشير إلى أن “البرسا” يرغب في أن يلعب المهاجم الدولي على سبيل الإعارة في صفوف باريس سان جيرمان.
وربما تكون هذه طريقة من أجل التمكن من ضم نيمار مقابل 170 مليون يورو خاصة مع قدرة البرسا على دفع هذا المبلغ دون ضم لاعبين للصفقة.
وبحسب صحيفة ليكيب فإن برشلونة اقترح على “بي إس جي” تخفيض هذا المبلغ مقابل التنازل له عن خدمات الكرواتي إيفان راكيتيتش وديمبلي على سبيل الإعارة لمدة عام في حالة الثاني.
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