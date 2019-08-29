أبها يتعاقد مع صالح آل عباس ابها أعلنت إدارة نادي أبها من التعاقد مع مهاجم نادي النصر اللاعب صالح آل عباس. و أعلن المركز الإعلامي للنادي تعاقدهم مع اللاعب لمدة موسم وحيد، وشارك اللاعب في العديد من الانجازات التي حققها نادي النصر، ومن قبله نادي نجران. 29/08/2019 7:29 ص وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/273213.html

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