اصالة نصري تتألق في ليلة طربية لا تنسى بموسم الطائف

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

تالقت الفنانة العربية الكبيرة “اصالة نصري” في ليلة لا تنسى من ليالي عكاظ الطربية، وفي واحدة من أجمل الأمسيات الغنائية في موسم الطائف، وسط تفاعل ملفت وحضور كبير تجاوز 2500، تزينت بهم جنبات مسرح عكاظ الرئيسي.

استهلت الفنانة اصالة أول إطلالة لها في مدينة الطائف “مصيف العرب” بأغنية “كبير الشوق”، وسط ترحيب كبير من جمهورها العريض، ثم انطلقت تشدو بباقة من أغانيها الشهيرة “عادة، عقوبة، حزن الشوارع، سواها قلبي، طلبتك، روح نجدية، بنت أكابر، يا حبيبة”، وحلقت عالياً في سماء الإبداع مع اغنية الفنان الراحل عبدالحليم حافظ “قارئة الفنجان”، قبل أن تودع جمهورها الغفير بأحدث أغنياتها “ذاك الغبي”.

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وقد ابدعت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو “هاني فرحات”، واكتملت ليلة الإبداع بتفاعل الجمهور العريض مع الحديث العفوي للفنانة أصالة بين وصلاتها الغنائية؛ عندما أبدت إعجابها بمدينة الطائف وأهلها وأجوائها، وأمنياتها بالعودة مستقبلاً لهذا المسرح الرائع من جديد.

ولازال للإبداع بقية مع موسم الطائف، حيث يترقب عشاق الفن؛ الليلة الختامية لأمسيات عكاظ الطربية، في يوم 30 أغسطس مع الفنانة المتألقة أحلام، لتكمل عقد النجوم بعد ان افتتحها الفنان الكبير عبادي الجوهر بصحبة الفنانة داليا مبارك، مروراً بالنجم العربي الكبير حسين الجسمي، ثم اصالة نصري، بالإضافة إلى العديد من الامسيات الغنائية لاشهر المطربين العرب؛ التي احتضنتها اجنحة الدول المشاركة في حي العرب، الذي سلط الأضواء على التنوع الفني والتميز الثقافي لمدينة الطائف، التي تسعى لترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.