Advertisements شركة أوبو تكشف عن هاتفها الجديد Reno 2 الخميس 29 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 كشفت شركة أوبو Oppo الصينية عن هاتفها الجديد Reno 2 بكاميرا أمامية منبثقة ويعمل بنظام تشغيل Andriod Pie.

ووفقا لموقع Livemint فإن الهاتف يأتي بشاشة من نوع Dynamic AMOLED بحجم 6.55 إنش بجودة عرض Full HD مع وجود بصمة للإصبع مدمجة في الشاشة. يتميز هاتف Reno 2 بكاميرا خلفية رباعية ويأتي المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجابيكسل والمستشعر الثاني تليفوتو بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر ثالث 8 ميجابيكسل بزاويا عرض واسعة 116 درجة ومستشعر رابع بدقة 2 ميجابيكسل. Advertisements وبالنسبة للكاميرا الأمامية بتصميم منبثق تدعم الكاميرا الأمامية والخلفية، حيث تأتي دقتها 16 ميجابيكسل. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 730 ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجابايت والذاكرة التخزينية بسعة 256 جيجابايت. ويحتوي الهاتف على بطارية قوتها 4000 ميللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع. وسيتوفر هاتف Reno 2 بألوان الأسود والأزرق وسيطرح في الأسواق بتاريخ 20 سبتمبر بسعر 515 دولارا أمريكيا. Advertisements

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