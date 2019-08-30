مجلس السيادة: لن يقف أمام أهداف ثورة الشعب عائق

أكد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السوداني أن أعضاء مجلس السيادة عازمون ومصممون على العمل معاً من أجل تحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني. وقال التعايشي، العضو الشاب في مجلس السيادة الذي وجد أكبر تضامن شعبي لمساندة وصوله لعضوية المجلس، لـ«الاتحاد» إنه «لن يعجزنا أي عائق عن وضع السودان على الطريق الصحيح وتحقيق الأهداف التي ناضل من أجلها الثوار».

وأضاف أنه لا يخفى على أحد أن السودان في وضع لا يحسد عليه، وأن هناك قضايا أساسية لابد من حلها، وفي مقدمتها وضع حد للحرب الأهلية، وإزالة التشوهات التي لحقت بكل هياكل الدولة السودانية على مدى الثلاثين عاماً الماضية من حكم النظام البائد. وأوضح أن هذين الأمرين تحيط بهما تعقيدات كبيرة للغاية، لكنه أعرب عن ثقته بأن السودانيين الذين صنعوا ثورة ديسمبر المجيدة، ومعهم القوى السياسية الأخرى والعسكريون الذين ارتضوا أن يكونوا شركاء في هذه المرحلة الفارقة ليس أمامهم سوى خيار واحد، هو التنازل لصالح شراكة تعبر بالبلد إلى بر الأمان.

وتابع أن لديه إحساساً عميقاً بأنه ليست هناك عقبات تستطيع أن تعوق هذا المسار الذي ارتضاه الشعب السوداني.

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